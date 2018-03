Serviço de enfermagem interditado na Unidade Mista de Saúde em Chã de Alegria  

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (COREN-PE) interditou eticamente o serviço de enfermagem da Unidade Mista Virgínia Guerra, no município de Chã de Alegria, nesta quinta- feira (22).

A unidade de saúde que é a única que atende os pacientes do município já havia sido notificada desde 2017 quanto à ausência de enfermeiros durante todo o seu horário de funcionamento, porém nada foi feito para solucionar o problema.

Sendo assim, cumprindo a decisão da Plenária do Coren-PE, o serviço de enfermagem da Unidade Mista Virgínia Guerra foi interditado eticamente por prazo indeterminado, até que se regularize a ausência de enfermeiros nos setores, com o intuito de garantir a assistência hospitalar de modo a resguardar o exercício profissional de Enfermagem e, principalmente, dos pacientes daquela unidade de saúde. Além de proteger os auxiliares e técnicos de enfermagem de erros e imperícias devidos a falta de supervisão do profissional.

Estiveram presentes a presidente do Coren-PE Dra. Marcleide Cavalcanti, a coordenadora de fiscalização Dra. Fernanda Cerqueira e o procurador Bruno Becker.