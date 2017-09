SES retoma obras da emergência do HGV

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) vai retomar as obras de reforma e ampliação da emergência do Hospital Getúlio Vargas (HGV), localizado no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. A assinatura da ordem de serviço aconteceu na última segunda-feira (04). O prazo de conclusão do serviço é de 180 dias e, ao final, o Governo do Estado terá investido um total R$ 12 milhões.

A retomada das obras foi possível depois da realização de uma nova licitação e o projeto contempla a reestruturação e ampliação da emergência. Com a reforma, o Getúlio Vargas ganhará uma nova emergência, com capacidade duplicada – passará dos atuais 50 para 100 leitos. As obras irão trazer maior conforto para pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. Além disso, haverá uma nova substação de energia que beneficiará toda a unidade.

“Essa obra vai ampliar a capacidade do Getúlio Vargas, que é uma unidade de referência no atendimento ao trauma em Pernambuco e que salva centenas de vidas a cada dia. A ampliação também vai contribuir para melhorar as condições de atendimento, trazendo mais conforto para os pacientes e profissionais de saúde”, ressaltou o secretário estadual de Saúde, Iran Costa.

HOSPITAL - O Hospital Getúlio Vargas é referência no Estado na área de ortopedia, realizando, mensalmente, mais de dois mil atendimentos na emergência e 800 cirurgias. A unidade é certificada pelos ministérios da Saúde e Educação, desde 2004, como hospital de ensino, oferecendo residência médica em várias áreas, com destaque nas especialidades de cirurgia de mão, do aparelho digestivo e de coluna.