Sesc abre as portas do cinema de graça em Goiana

Para quem gosta de cinema e não quer gastar dinheiro com sessões, o Cine Novo Urubatã, do Sesc Ler Goiana, já iniciou a temporada gratuita da sétima arte. Desde o último sábado (04), as portas estão abertas ao público de graça. As sessões acontecem às 16h, para os filmes infantis, e às 19h, para o público adulto.

A programação infantil segue em todos os sábados deste mês, sempre às 16h. No dia 11, será a vez da Princesa Mononoke. Em 18, entra em cena Meu Amigo Totoro. No último fim de semana de março, dia 25, a estrela da tarde será O Conto da Princesa Kaguva.

Para os adultos, no dia 11, haverá a exibição do filme A Grande Beleza. No dia 18, o público assistirá à Ida. Por último, dia 25 de março, é a vez de O Artista e a Modelo. Todas essas obras serão exibidas às 19h.

O supervisor de Cultura do Sesc Ler Goiana, Murilo Carvalho, lembra que os filmes exibidos em março serão continuados em abril. “Com essa programação bimestral, damos a chance de todos assistirem. Quem perder uma sessão este mês ou tiver interesse em assistir novamente, pode voltar em abril. Nosso objetivo é incentivar o contato dos diversos públicos com a arte”, explicou.

Serviço: Cine Novo Urubatã

Data: 11, 18 e 25 de março

Horário: infantil – 16h/ adulto – 19h

Valor: gratuito

Informações: (81) 3626.8401

Infantil/16h

Dia 11 – PincesaMononoke

Dia 18 – Meu Amigo Totoro

Dia 25- O Conto da Princesa Kaguya

Adulto/19h

Dia 11 – A Grande Beleza

Dia 18 – Ida

Dia 25- O Artista e a Modelo