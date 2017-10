Sesc Ler Goiana realiza palestra sobre prevenção do câncer de mama

Em virtude da campanha Outubro Rosa, que procura conscientizar as pessoas para a importância da prevenção do câncer de mama em todo o mundo, o Sesc Ler Goiana realiza uma palestra sobre os cuidados com a saúde da mulher. A conferência, que acontece a partir das 14hs, nesta terça-feira (24), será ministrada pelo enfermeiro Ricardo Barbosa, integrante da equipe de saúde do município de Goiana.

O encontro é aberto ao público. “Para além dos tratamentos, vamos abordar o valor da prevenção. É preciso ter sempre cuidado com a alimentação e fazer o autoexame para evitar não só o aparecimento do câncer como também impedir a evolução da doença”, ressalta a assistente social da unidade Rubiana Guimarães.