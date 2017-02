Sessão marca abertura de trabalhos na Câmara Municipal em Carpina

Os trabalhos na Câmara de Vereadores de Carpina serão reabertos na noite desta terça- feira (07), em sessão ordinária, as 19hs. Confira a Pauda da sessão que será apreciada na ocasião:

PARA LEITURA DO EXPEDIENTE

- PROJETO DE LEI Nº 001/2017, de autoria do VEREADOR ANTÔNIO

GABRIEL HONORATO RESENDE, que cria o sistema de monitoramento das

vias públicas do Município do Carpina, Estado de Pernambuco, com sua

respectiva central, na forma que indica, e dá outras providências.

- PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2017, de autoria do VEREADOR

ANTÔNIO GABRIEL HONORATO RESENDE, que altera a redação do caput

do art. 75 do Regimento Interno da Câmara Municipal do Carpina – PE.

(apreciação do Requerimento nº 001/2017 de autoria do Vereador Antônio

Gabriel Honorato Resende, que requer a quebra de interstício regimental para

discussão e votação da referida matéria)

- PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2017, de autoria do VEREADOR

ANTÔNIO GABRIEL HONORATO RESENDE, que concede Título de cidadão

carpinense ao Sr. Telemaco Pessoa de Moraes e dá outras providências.

- PROJETO DE LEI Nº 002/2017, de autoria da VEREADORA EMANUELA

ROSA ARAÚJO PINTO LAPA, que proíbe a identificação de documentos,

veículos e próprios municipais com slogans, cores, logotipos ou símbolos de

governo e dá outras providências.

- PROJETO DE LEI Nº 003/2017, de autoria da VEREADORA EMANUELA

ROSA ARAÚJO PINTO LAPA, que cria, no âmbito da Câmara Municipal do

Carpina, a Tribuna Popular e dá outras providências.

REQUERIMENTOS

- REQUERIMENTO Nº 002/2017 de autoria do VEREADOR ANTÔNIO

GABRIEL HONORATO RESENDE, que requer à Mesa Diretora da Câmara,

após cumpridas as formalidades regimentais, que seja convocada audiência

pública para debater o piso dos professores da rede municipal de ensino.

- REQUERIMENTO Nº 003/2017 de autoria do VEREADOR ANTÔNIO

GABRIEL HONORATO RESENDE, que requer à Mesa Diretora da Câmara,

após cumpridas as formalidades regimentais, que seja convocada audiência

pública para debater o concurso público da Prefeitura Municipal do Carpina

realizado no ano de 2016.

- REQUERIMENTO Nº 004/2017 de autoria do VEREADOR ANTÔNIO

GABRIEL HONORATO RESENDE, que requer que seja oficiado ao Exmo Sr.

MANUEL SEVERINO DA SILVA, Prefeito do Carpina, e à Secretária Municipal

de Saúde, proposição no sentido de que os mesmos providenciem uma

auditoria interna na Secretaria Municipal de Saúde referente ao período de

janeiro de 2013 à 31 de dezembro de 2016.

- REQUERIMENTO Nº 005/2017 de autoria do VEREADOR DJALMA CEZAR

FERREIRA, que requer que seja oficiado ao Exmo Sr. MANUEL SEVERINO

DA SILVA, Prefeito do Carpina, proposição no sentido de que o mesmo

providencie a reforma/ampliação do Velatório Municipal.

- REQUERIMENTO Nº 006/2017 de autoria do VEREADOR DJALMA CEZAR

FERREIRA, que requer que seja oficiado ao Exmo Sr. MANUEL SEVERINO

DA SILVA, Prefeito do Carpina, proposição no sentido de que o mesmo

providencie a pavimentação das ruas que ficam no entorno da Unidade Básica

de Saúde, quais sejam a Rua Sofia Adelina Souza da Silva, Rua Luiz Otávio

Guerra e Rua Barão de Rio Branco, IPSEP.

- REQUERIMENTO Nº 007/2017 de autoria do VEREADOR DJALMA CEZAR

FERREIRA, que requer que seja oficiado ao Exmo Sr. MANUEL SEVERINO

DA SILVA, Prefeito do Carpina, proposição no sentido de que o mesmo

providencie o calçamento da Rua Boa Esperança, IPSEP.

- REQUERIMENTO Nº 008/2017 de autoria do VEREADOR COSME ALVES

DA SILVA, que requer que seja oficiado ao Exmo Sr. MANUEL SEVERINO DA

SILVA Prefeito do Carpina, proposição no sentido de que o mesmo providencie

o saneamento e pavimentação da Rua A, Vassouras, Loteamento Bom Clima.

- REQUERIMENTO Nº 009/2017 de autoria do VEREADOR COSME ALVES

DA SILVA, que requer que seja oficiado ao Exmo Sr. MANUEL SEVERINO DA

SILVA, Prefeito do Carpina, proposição no sentido de que o mesmo

providencie o saneamento e pavimentação da Rua B, Vassouras, Loteamento

Bom Clima.

- REQUERIMENTO Nº 010/2017 de autoria do VEREADOR COSME ALVES

DA SILVA, que requer que seja oficiado ao Exmo Sr. MANUEL SEVERINO DA

SILVA, Prefeito do Carpina, proposição no sentido de que o mesmo

providencie o saneamento e pavimentação da Rua Bernardino de Campos,

Bairro Santo Antônio.

- REQUERIMENTO Nº 011/2017 de autoria do VEREADOR SEVERINO

BORGES DA SILVA, que requer que seja oficiado ao Exmo Sr. MANUEL

SEVERINO DA SILVA, Prefeito do Carpina, proposição no sentido de que o

mesmo providencie a drenagem do esgoto da rua da Roça (Rua Bernardino de

Campos), no Bairro Santo Antônio.

- REQUERIMENTO Nº 012/2017 de autoria da VEREADORA MARIA DA PAZ

DA SILVA, que requer que seja oficiado ao Exmo Sr. MANUEL SEVERINO DA

SILVA, Prefeito do Carpina, proposição no sentido de que o mesmo

providencie a recuperação do calçamento da rua principal da Comunidade de

Florestinha , que inicia ao lado da agência de Lebre, no Bairro Florestinha.

- REQUERIMENTO Nº 013/2017 de autoria da VEREADORA MARIA DA PAZ

DA SILVA, que requer que seja oficiado ao Exmo Sr. MANUEL SEVERINO DA

SILVA, Prefeito do Carpina, proposição no sentido de que o mesmo

providencie a construção da Escola Mínima São Luís, no Sítio Veiga, em

Limeira Grande.

- REQUERIMENTO Nº 014/2017 de autoria da VEREADORA MARIA DA PAZ

DA SILVA, que requer que seja oficiado ao Exmo Sr. MANUEL SEVERINO DA

SILVA, Prefeito do Carpina, proposição no sentido de que o mesmo

providencie o saneamento e calçamento da Avenida da Ecologia, no Bairro de

Florestinha.

- REQUERIMENTO Nº 015/2017 de autoria do VEREADOR MANOEL LUIZ

FERREIRA, que requer que seja oficiado ao Exmo Sr. MANUEL SEVERINO

DA SILVA, Prefeito do Carpina, proposição no sentido de que o mesmo

providencie a verificação das luminárias dos postes em todos os bairros do

município do Carpina bem como a manutenção de todas.

- REQUERIMENTO Nº 016/2017 de autoria do VEREADOR CLODOALDO

BRAZ DA SILVA LIMA, que requer que seja oficiado ao Exmo Sr. MANUEL

SEVERINO DA SILVA, Prefeito do Carpina, proposição no sentido de que o

mesmo providencie a construção de banheiros públicos na feirinha do Bairro

Santo Antônio.

- REQUERIMENTO Nº 017/2017 de autoria do VEREADOR CLODOALDO

BRAZ DA SILVA LIMA, que requer que seja oficiado ao Exmo Sr. MANUEL

SEVERINO DA SILVA, Prefeito do Carpina, proposição no sentido de que o

mesmo providencie a construção de uma Quadra Poliesportiva na Rua “N”,

Cohab 01, no Bairro Santo Antônio, neste município.

Publicada no quadro de avisos no dia 07 de fevereiro de 2017.