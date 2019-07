Setor sucroenergético busca SDS diante da onda de violência rural

Entidades agroindustriais pedem ao secretário estadual ações conjuntas das polícias nas cidades mais violentas, a exemplo de Itambé e entorno

Nesta segunda-feira (22), o secretário estadual de Defesa Social Antônio de Pádua recebeu entidades agroindustriais e registrou a queixa delas sobre o crescimento da violência na Zona da Mata. Em conjunto, a Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP), o Sindicato dos Cultivados de Cana do Estado (Sindicape) e o Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de PE (Sindaçúcar) solicitaram para o gestor medidas conjuntas da Polícia Militar e Civil para restabelecerem a ordem no campo. As entidades revelaram que são mais de três assaltos todo dia.

“Temos recebido inúmeros relatos dos trabalhadores das usinas e dos fornecedores de cana, todo os dias. A situação é crítica em Itambé. Três bandidos, mesmo com prisão preventiva decretada, comandam o crime. Apesar disso, continua sem solução. Sem falar nos assaltos e tentativas de homicídio nos engenhos e demais propriedades da região. São três investidas por dia, no mínimo”, falou ao secretário o presidente da usina Coaf e da AFCP, Alexandre Andrade Lima. Ele acredita que a violência está se espalhando dos grandes centros urbanos para zona rural de PE.

O gestor da Segurança Pública disse que tomará as medidas urgentes e necessárias. Analisará a situação específica da região para traçar ações localizadas contra estes tipos de crime e criminosos locais ou externos. A reunião foi articulada pelo secretário de Ciência e Tecnologia, Aloísio Lessa, que é deputado estadual licenciado com forte atuação na Zona da Mata. Lessa participou do encontro, juntamente com Andrade Lima e Paulo Giovanni (vice-presidente da AFCP), Gerson Carneiro Leão, que é presidente do Sindicape, e Marcelo Guerra, que é diretor do Sindaçúcar.