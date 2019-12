Sinais que indicam que a sua saúde precisa de atenção

Hipotireoidismo, anemia e diabetes são algumas doenças que podem ser descobertas observando alterações no corpo. Estima-se que o Brasil possua aproximadamente 18 milhões de pessoas que sofrem de hipotireoidismo e, segundo pesquisa recente realizada pelo Instituto Minds4Health, com mais de 2000 pacientes, 65% dos respondentes apontaram que o diagnóstico da doença foi feito após a procura de um médico para realização de check-up geral. Apenas 30% marcaram consultas por conta de algum sintoma.

Os farmacêuticos da rede de farmácias Extrafarma alertam sobre a importância de dar atenção a certos sinais do corpo a fim de manter a saúde em dia.

“Queda de cabelo, rachaduras na boca ou mesmo olheiras são sintomas que podem parecer inofensivos, mas são um alerta para problemas de saúde. Por isso, é preciso saber identificar esses sinais e buscar orientação de profissionais da saúde para prevenir problemas futuros”, reforça Adriano Ribeiro, farmacêutico da Extrafarma.

Abaixo, confira os sinais que evidenciam que algo não vai bem no organismo.

Queda de cabelo

A queda frequente dos fios é um sintoma tanto de males que atacam apenas o couro cabeludo quanto dos que também agridem outras regiões do corpo. Avaliar a saúde capilar, além de aumentar a taxa de sucesso do tratamento contra a calvície, ajuda a diagnosticar problemas que poderiam passar despercebidos, como a síndrome metabólica, que lesiona inclusive os vasos que irrigam o couro cabeludo, e a anemia, deficiência de ferro que atinge 30% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Outras complicações que podem apresentar como sintoma a queda de cabelo são doenças inflamatórias intestinais, sífilis e, nas mulheres, síndrome do ovário policístico.

Ganho de peso

Nem sempre o ganho de peso está relacionado à ingestão de alimentos. Existem algumas doenças que podem ser identificadas pela alteração no peso do corpo, como o hipertireoidismo, disfunções hormonais, depressão, entre outras. Caso identifique o ganho de peso de forma não-intencional, é recomendado ir ao médico para que sejam solicitados exames e seja indicado o tratamento adequado para a situação.

Alterações nos cantos dos olhos e na visão

O canto dos olhos de uma pessoa saudável deve ser rosado. Cantos dos olhos avermelhados podem indicar conjuntivite, disfunção lacrimal, inflamação da córnea por bactérias e até problemas circulatórios. Já a dificuldade para enxergar de longe pode ser sintoma de uma alteração do cristalino, comum aos diabéticos. O ressecamento ocular pode ser consequência de alterações hormonais. Ao sinal de qualquer alteração é indicado procurar a orientação de oftalmologistas e endocrinologistas.

Fissuras nos cantos da boca

Essa condição geralmente tem relação com a falta de vitaminas e sais minerais no organismo. A ingestão de alimentos ricos em vitamina B e ferro, tais como verduras, carnes magras e ovos, e a hidratação podem resolver o problema e evitar infecções.

Pele com manchas ou ressecada

Aquelas manchinhas brancas, geralmente atribuídas a micoses, podem ser indício de doenças como vitiligo ou a eczemátide, que tem relação com processos alérgicos. A hanseníase e a sífilis também possuem sintomas semelhantes, por isso, é preciso ficar atento à incidência dessas aparições. O ressecamento excessivo da pele também deve ser observado, já que pode ter relação com a diabetes, o hipotireoidismo e a psoríase. Esta última é uma doença mais fácil de identificar, devido ao surgimento de placas vermelhas na pele que descamam.

Mudança de aparência das unhas

A aparência das unhas pode dizer bastante sobre o estado de saúde do organismo, indicando possíveis problemas em qualquer região do corpo. Entre as doenças que podem ser identificadas por alterações nas unhas estão o câncer de pele, quando as unhas apresentam linhas bastante escuras; o hipotireoidismo, quando as unhas apresentam curvaturas internas; problemas no fígado e rins, identificadas quando surgem meias luas brancas acompanhadas de avermelhamento nas unhas; a cirrose, em casos de unhas brancas com uma camada preta na ponta (unhas de Terry); doenças pulmonares, em situações de unhas amareladas, sem exposição prolongada a substâncias químicas; e anemia, quando as unhas estão bastante enfraquecidas. Por isso, ao sinal de qualquer mudança na aparência das unhas, a recomendação é procurar ajuda médica.

