Sobe para 14 número de casos confirmados de sarampo em PE

As confirmações foram feitas após análise do Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE) e a Fiocruz RJ. Dos casos confirmados de sarampo, três foram no Recife, três em Caruaru, cinco em Taquaritinga do Norte, um em Frei Miguelinho, um em Santa Cruz do Capibaribe e um em Vertentes.