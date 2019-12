Sobremesas para a ceia de Natal: fáceis, rápidas e simples de fazer

Sinônimo de felicidade, reencontros e comemorações, a ceia de Natal é um momento especial. Sempre repleta de comidas gostosas, a ceia representa um dos momentos mais aguardados do ano para muita gente. Cada família tem a sua própria tradição de receitas especiais para a data, mas as refeições natalinas geralmente são compostas em geral por pratos bem típicos da época, como peru assado, chester e tender. Frutas secas e frescas, uva passa e castanhas combinam com os temperos aromáticos das carnes assadas.

Para esta data, receitas de sobremesas fáceis e práticas também são imprescindíveis. Para facilitar a composição do cardápio separamos várias receitas de doces maravilhosos, que podem ser facilmente feitos em casa. Bolos, tortas, mousses, pavês, biscoitos e muitas outras delícias ganham espaço no cardápio para deixar a noite ainda mais festiva.

Afinal, depois de se esbaldar com os apetitosos pratos da ceia de Natal, nada melhor que uma boa sobremesa para arrematar a refeição natalina. Seja para testar uma nova receita ou aprender uma velha conhecida, todos apostam em sobremesas irresistíveis para o Natal. A base para as receitas usam coco, amendoim, chocolate ou morango.

Entre as receitas mais comuns estão o pavê de chocolate, que é um doce de origem francesa, e traz a perfeita mistura entre chocolate, creme e biscoitos de champagne. O quindim é uma sobremesa com ingredientes a base de ovo, açúcar e coco ralado. É uma adaptação nordestina de uma receita portuguesa conhecida como brisa-do-Lis, onde ao invés de utilizar coco ralado, usa-se amêndoa em seu preparo.

O pudim de Maria mole é uma versão de pudim que não vai ao forno, ou necessita de banho Maria, pois basta bater os ingredientes no liquidificador e levar a geladeira. Outra delícia é o irresistível Petit Gâteau, uma sobremesa de origem francesa, é assado parcialmente, fazendo com que seu interior permaneça cremoso ao ser partido. Um sugestão de acompanhamento é o sorvete de creme. Para fazer uma raspadinha de uva utilize o suco de uva congelado para fazer saborosas raspas. Para servir, basta adicionar leite condensado.

Receita

Biscoito natalino light

Ingredientes: 9 colheres (sopa) de farinha de trigo, 1 colher (sopa) de fermento em pó, 2 colheres (sopa) de margarina light, 2 colheres (sopa) de leite desnatado, 2 gemas, 1 colher (sopa) de mel, 15 gotas de adoçante , 2 colheres (chá) de essência de amêndoas, Anilina comestível verde e vermelha a gosto

Modo de preparo: Misture os ingredientes até obter uma massa homogênea. Divida a massa em duas partes e adicione o corante vermelho em uma metade e o verde na outra. Misture separadamente cada metade. Abra as massas na espessura de 1 cm e corte os biscoitos.Disponha-os em uma assadeira forrada com papel-manteiga e asse em forno médio pré-aquecido por 15 minutos aproximadamente. Desenforme frio. Rende 40 porções.