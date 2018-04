Socioeducandos de Timbaúba aprendem a produzir artesanato com material reciclável

Socioeducar e oferecer oportunidades para uma vida melhor são alguns dos objetivos do curso “Artesanato em Material Reciclável”, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Pernambuco (Senar/PE), para um grupo de 12 socioeducandos do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) Timbaúba, cidade da Zona da Mata de Pernambuco.

A iniciativa é resultado de parceria entre o Senar/PE e a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase/PE). As aulas aconteceram entre os dias 19 e 23. “Estamos capacitando os socioeducandos para atuarem como artesãos. Nesse caso, a educação profissionalizante vem como instrumento de ocupação e de conscientização ambiental, colaborando com a reinserção social dos jovens”, explica o superintendente do Senar/PE, Adriano Moraes.

Entre os produtos confeccionados pelos adolescentes estão brinquedos e artes populares, e objetos decorativos, como borboletas ornamentais, mamulengos e o famoso rói-rói. Todos os itens usados na produção são reciclados que seriam destinados ao lixo.

Segundo o instrutor de Artesanato Reciclado, Vladimir Caroba, o curso desperta o interesse para o empreendedorismo e para o reaproveitamento de materiais antes descartados. “É gratificante ver o envolvimento de todos no aprendizado e a vontade de mudar de vida”, enfatizou o instrutor.

De acordo com a psicóloga do Case, Karollyne Bezerra, a ação só traz benefícios. “Além de aprenderem uma profissão e receberem certificados, eles passam a se sentir úteis”, avaliou. “Nossa, era lixo e agora está bonito” é um dos relatos dos alunos, o jovem A.S. de 19 anos. Interessado, ele conta que descobriu no treinamento a possibilidade de um futuro mais digno.

A capacitação tem 40 horas/aula. Através dessa iniciativa, mais de 240 socioeducandos já foram capacitados nos Cases do Estado, nos últimos três anos. Para 2018, ainda estão previstos os cursos de Jardineiro, Pintor Imobiliário, Eletricista Predial, Artesanato com material reciclável e Artesanato em Cerâmica. Serão, ao todo, 17 turmas, divididas em várias unidades da Região Metropolitana do Recife e Interior.