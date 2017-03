SPORT- Time principal segue preparação para o clássico de domingo

Um dia após o empate contra o Náutico, pelo Campeonato Pernambucano, o grupo rubro-negro foi novamente dividido no treino desta quinta-feira (02), no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis. Enquanto os atletas que foram titulares no clássico participaram de uma atividade regenerativa, os demais jogadores seguiram a preparação para o jogo de domingo, novamente contra o Timbu, agora na Arena de Pernambuco.

Como já adiantou que vai utilizar a equipe considerada principal no próximo confronto, o técnico Daniel Paulista deu seguimento aos treinos táticos e de posicionamento com essa parte do elenco. Na atividade desta quinta, os jogadores fizeram um aquecimento com troca de passes em campo reduzido, e depois participaram de uma espécie de coletivo, com o time titular atacando os reservas.

A novidade do dia foi a presença do novo reforço, o lateral-esquerdo Mena, que já fez o seu primeiro treinamento com a camisa leonina. O camisa 6 participou do time “de baixo”. Ao final do trabalho, o atacante Rogério falou sobre a sua expectativa para o jogo de domingo. “A gente está numa pegada muito boa. O técnico Daniel tem nos passado orientações e o time tem assimilado bem. Agora é manter os bons resultados no clássico, que terá um clima de decisão”, afirmou.

Nesta sexta-feira, os rubro-negros voltam a pegar no batente no turno da tarde, no CT.