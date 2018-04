Estudantes de Timbaúba conhecem a Alepe e participam de Aula de Cidadania

Alunos da Escola Mariana Ferreira Lima, do município de Timbaúba, participaram, na última quinta- feira (12), do Projeto Conhecendo a Assembleia de Perto. Eles assistiram a uma Aula de Cidadania, a convite do deputado Bispo Ossesio Silva (PRB). Os estudantes também acompanharam a Reunião Plenária e visitaram o Museu Palácio Joaquim Nabuco.

Na tribuna, o parlamentar expressou emoção ao ver os jovens conhecendo a atividade parlamentar. “A alegria é muito grande. A gente vê o interesse das crianças e dos professores para saber como funciona uma casa legislativa. É importante eles começarem cedo a se acostumar com a política”, pontuou Ossesio Silva.

Para a estudante Beatriz Chagas, participar da Aula de Cidadania contribui para o desenvolvimento pessoal. “Educação é muito necessário na vida das pessoas. Quanto mais aprendemos, mais evoluímos”, acredita. Gestora da escola, Maria das Neves Lira relatou que a cidadania é um princípio trabalhado durante o ano letivo: “É constante em tudo o que fazemos, nas ações pedagógicas e nos eventos”.