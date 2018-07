Super Mix Itinerante chega a Carpina nesta quinta-feira (5)

Carpina será a quinta cidade do interior pernambucano a receber a versão itinerante da feira Super Mix, promovida pela Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (ASPA) e pela Associação Pernambucana de Supermercados (APES). A caravana da feira chega à cidade da Zona da Mata Norte, na quinta-feira, dia 5 de julho, das 16h às 22h, no Hotel Salesianas Carpina, localizado no bairro de São José.

A programação do evento conta com uma minifeira para exposição de produtos e serviços das empresas Compex, VR software, Metal Design, M. Dias Branco, Vitamassa, Rod Car, Capricche, Prossegur, Cadan, Compare e Mauricéa. Rodadas de negócios também serão realizadas para fortalecer o relacionamento entre os empresários dos setores atacadista, supermercadista e de food service da região.

“Num momento como este, de crise de abastecimento, é ainda mais importante para a Aspa voltar os olhos para o interior do Estado, como forma de valorizar o trabalho feito pelos atacadistas e de fomentar negócios”, destaca o presidente da Aspa, José Luiz Torres.

Uma das capacitações a ser ministrada tem no comando o diretor da empresa caruaruense Team Contabilidade Assessoria, Adilson Araújo. Ele vai orientar como calcular o ICMS, PIS/COFINS, imposto de renda e a contribuição social, custo operacional, categorias do produto e as tendências de consumo.

Além dele, a especialista em neuromarketing Mônica Leão dará palestra detalhando como qualificar a experiência de compra do cliente. “Vou mostrar a diferença entre um supermercado que vende produtos para um que vende soluções para os clientes e a necessidade de modernização e da layoutização dos estabelecimentos”, salienta.

Em julho, a Super Mix Itinerante ainda visitará a cidade de Palmares, no dia 12, no Colégio Nossa Senhora de Lourdes e em Surubim no dia 19, na casa de recepções Piancó. A caravana já movimentou Petrolina, Serra Talhada, Salgueiro e Caruaru, gerando mais de um R$ 1,3 milhão em negócios. “Estamos muito satisfeitos com a receptividade ao evento, que tem a intenção de apresentar as marcas a possíveis consumidores e estimular negócios do segmento em todo o Estado, envolvendo as cidades do interior, que tanto contribuem para nossa economia”, destaca a coordenadora da Super Mix, Paula Valéria.

A 13ª edição da Feira de Negócios Super Mix está marcada para 21 a 23 de agosto, no Centro de Convenções de Pernambuco, no Recife. O evento é considerado a maior feira setorial do Norte/Nordeste e a terceira maior do Brasil.