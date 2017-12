Surubim recebe oficina sobre a construção da política de educação ambiental de Pernambuco

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS realiza amanhã e quarta-feira, dias 12 e 13/12, na Escola de Referência Severino Farias, no centro de Surubim, uma oficina participativa para a construção da Política de Educação Ambiental de Pernambuco (PEAPE), envolvendo gestores públicos, Organizações Não Governamentais (ONG´s), sindicatos de desenvolvimento rural sustentável, conselhos municipais de meio ambiente, comunidades tradicionais (índios, ciganos e quilombolas), além de representantes da sociedade civil.

Os encontros coordenados pela SEMAS, em parceria com a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de Pernambuco (CIEA/PE), serão realizados até maio de 2018, em outras 14 cidades das regiões Agreste, Metropolitana (incluindo o Distrito de Fernando de Noronha), e Sertão do estado. Durante o processo de construção colaborativa da proposta já foram realizados outros dois seminários, o primeiro no Recife, no final de outubro, e o outro no dia 30/11, na cidade de Panelas, no Agreste Central, com participação de representantes de mais de 63 municípios de diversas regiões.

Para o gerente de desenvolvimento sustentável da SEMAS Paulo Teixeira, “este será um importante instrumento de conscientização ambiental para o Estado de Pernambuco, ressaltando a responsabilidade de cidadãos e gestores públicos de desenvolverem ações voltadas para a sustentabilidade”, ressaltou o gestor.

Foram mobilizados e convidados para o encontro de Surubim representantes do setor público e da sociedade civil do Agreste Setentrional, com o compromisso de debater e contribuir, durante os dois dias, no período das 8h às 17h, uma proposta de política pública que incorpore o que já vem sendo realizado pelas municipalidades. A expectativa é de que os debates e propostas considerem os objetivos estabelecidos pela Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA (Lei 9.795/99), entre eles: A compreensão integrada do meio ambiente; garantia da democratização das informações ambientais e incentivo à participação individual e coletiva na direção do equilíbrio ambiental.

Para a gestora de educação ambiental da SEMAS, Genilse Gonçalves,”ao final do processo de construção, no seminário de integração previsto para maio de 2018, as contribuições e sugestões enviadas serão sistematizadas pela Secretaria de Meio Ambiente e incorporadas à minuta de projeto de lei”, destacou a gerente.

SERVIÇO:

Data: 12 e 13/12/ 17 (terça e quarta-feira)

Horário: 8h às 17h

Público: Gestores públicos, Organizações Não Governamentais (ONG´s), sindicatos de desenvolvimento rural sustentável, conselhos municipais de meio ambiente, comunidades tradicionais e representantes da sociedade civil.

Municípios convidados: Bom Jardim, Casinhas, Cumaru, Feira Nova, Frei Miguelinho, João Alfredo, Limoeiro, Machados, Orobó, Passira, Salgadinho, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, São Vicente Férrer, Surubim, Taquaritinha do Norte, Toritama, Vertente do Lério e Vertentes.

Local: Escola de Referência Severino Farias – Av. Severino Clemente, nº 30, Centro – Surubim – PE

Informações e inscrições: (81) 3184 7920 e (81) 3184-7981.