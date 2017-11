Suspeito de cometer cinco homicídios é preso pela PCPE em Nazaré da Mata

Comparsa também foi preso em outubro, suspeito de outros 11 assassinatos na região. Polícia espera redução nos números de CVLIs no município com a prisão da dupla

O foragido da Justiça, Debson Ventura dos Santos, de 19 anos, foi preso na última sexta-feira (03) pela Polícia Civil em uma chácara, localizada na área rural de Nazaré da Mata, Zona da Mata Norte de Pernambuco. O homem é responsável por cinco assassinatos e três tentativas de homicídio na região.

De acordo com o delegado Rommel Ricardo, titular da Delegacia de Nazaré da Mata, o suspeito estava foragido há cinco meses. “Contra ele havia dois mandados: um de apreensão por ato infracional equiparado a homicídio, que ele cometeu quando ainda era menor de idade, e um de prisão por assassinato praticado já adulto. Os outros inquéritos (três de homicídio e três tentativas) foram anexados ao processo e enviados à Justiça”, explica o delegado responsável pelas investigações.

“Todos os homicídios estão relacionados com brigas entre gangues e disputa por tráficos de drogas na área”, completa Rommel Ricardo. Debson era comparsa de José Erick Pereira da Silva, de 18 anos, investigado em 11 casos de assassinatos na região de Nazaré da Mata. Erick foi preso em outubro deste ano, após assassinar uma mulher de 45 anos com mais de 100 facadas. A Polícia espera uma redução nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) na região com a prisão da dupla.