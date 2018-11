Suspeito de invadir casa de PM e roubar arma em Tracunhaém é preso

O assalto aconteceu na segunda-feira (26), em Tracunhaém, também na Zona da Mata. Na ocasião, dois homens arrombaram a casa do policial durante a madrugada. Segundo o boletim de ocorrência, os bandidos agiram com violência, efetuando disparos de arma de fogo dentro da residência.

Uma equipe do 2º Batalhão, em conjunto com a Polícia Civil, deteve um homem na quarta. Ao consultar o sistema Alerta Celular, plataforma da Secretaria de Defesa Social que auxilia na identificação de telefones roubados, foi constatado que o aparelho que estava com o detido era o mesmo roubado do PM na segunda.