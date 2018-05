Suspeito de matar ex-mulher é encontrado morto em Timbaúba

O corpo do homem suspeito de matar a facadas a ex- mulher em Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, foi encontrado pela polícia nesta segunda-feira (7). Segundo testemunhas, João Climaco Rodrigues abordou Claudia Aguiar Rodrigues na frente da casa de parentes dela e, após uma breve discussão, a esfaqueou.

O assassinato aconteceu por volta das 4h30 desta segunda-feira. Cláudia voltava com a sobrinha de uma festa no município de Itambé e estava na frente da casa de parentes quando foi abordada pelo ex-companheiro.

A polícia aponta que o casal estava em processo de separação e João Clímaco não aceitava o fim do relacionamento. O corpo dele foi localizado na casa em que morava, com sinais de enforcamento e com uma carta manuscrita.