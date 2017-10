Suspeito de matar mulher com mais de 100 facadas cometeu outros oito assassinatos, diz polícia

O jovem de 18 anos preso no município de Nazaré da Mata na segunda (9), sob suspeita de ter matado uma mulher de 45 anos com mais de 100 facadas, era procurado há pelo menos quatro meses, segundo a Polícia Civil. Nesta terça (10), o delegado responsável pelo caso, Rommel Ricardo, informou que o detido também responde por oito assassinatos e duas tentativas de homicídio, a maior parte cometida enquanto ele ainda era menor de idade.

No caso do homicídio registrado no sábado (7), o delegado afirmou que a vítima, avó de uma garota de 12 anos com quem o homem mantinha um relacionamento, foi chamada para uma conversa na casa em que morava. “Ela [a vítima] estava vendendo produtos numa feira livre e foi chamada pela filha para uma conversa. Quando a avó chegou em casa, houve uma discussão e ele [o autor do crime] terminou ceifando a vida dela com mais de 100 facadas”, detalha.