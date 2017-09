Suspeito pelo homicídio de um professor em Itambé é morto em confronto com a polícia

Uma ação entre as Polícias Civil e a Militar, da cidade de Itabaiana-PB, resultou na morte de Antônio Nazareno da Silva, 33 anos, conhecido por “Nego Rafael”, na tarde da última segunda- feira (04). Ele é acusado pelo homicídio do professor de Matemática, José Cândido da Silva, em Itambé, no dia 10 de Outubro de 2016.

O policiamento estava cumprindo um mandado de prisão quando “Nego Rafael” desferiu disparos de arma de fogo contra o efetivo e um dos PMs foi atingido de raspão na mão. O suspeito estava foragido da cadeia pública de Itambé desde o dia 17 de julho e se refugiou na residência de sua mãe, no bairro de Jucuri.

A morte do professor José Cândido aconteceu na casa da vítima durante a comemoração o aniversário dele com a família. “Nego Rafael” e um outro comparsa invadiu o local e assassinou José Cândido que não esboçou reação ao assalto. A dupla levou um aparelho celular, um televisor e um computador.