Suspeitos de assaltar casas de veraneio e ameaçar vizinhos são presos em Goiana

A Polícia Civil prendeu, dez homens suspeitos de assaltar e roubar pertences de casas de veraneio, enquanto os imóveis estavam desocupados, em Goiana, na Região Metropolitana do Recife. Os donos das residências só ficavam sabendo do crime quando chegavam, nos finais de semana. Além disso, o grupo é suspeito de ameaçar moradores da região. As prisões aconteceram na última sexta- feira (17).