Suspeitos de matar mulher sequestrada em Paudalho são presos

Entre os alvos que estavam soltos, foram presos dois homens e três mulheres. Dois homens ainda estão sendo procurados pela polícia. Um dos alvos da operação é o marido de Jussara, que, segundo a polícia, tinha liderança na organização criminosa.

Rockfeller disse, ainda, que o corpo de Jussara ainda não foi localizado, mas os envolvidos confessaram envolvimento no sequestro e assassinato. “A morte teve um motivo fútil, que provoca revolta. De todos os alvos da operação, pelo menos cinco tiveram relação direta com a morte de Jussara.”, afirma.

De acordo com a polícia, as investigações contra a organização começaram em fevereiro de 2019, logo depois do sequestro de Jussara. As ações foram realizadas pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Draco).