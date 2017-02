TCE abre seleção para estagiários

Foi publicado hoje (22) no Diário Oficial do TCE o edital de abertura de Seleção Pública para o programa de estágios do Tribunal de Contas do Estado. As inscrições deverão ser efetuadas, única e exclusivamente, pela internet no endereço eletrônico www.oppusconcursos.com.br, no período de 01 a 20 de março de 2017.

A seleção ocorrerá em duas etapas de avaliação, com uma prova objetiva, com questões de português e conhecimentos específicos, e uma redação. Os exames acontecerão no dia 07 de maio de 2017.

Os candidatos habilitados em todas as etapas da Seleção Pública integrarão o Cadastro de Reserva do Programa de Estágio do Tribunal que será utilizado para o preenchimento das vagas que vierem a ser formadas, tanto na sede do TCE quanto na Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães.

É a segunda vez que o TCE realiza Seleção Pública, disciplinada pela Portaria nº 322, de 22 de julho de 2014, que regulamenta o Programa de Estágio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em conformidade com a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes. A coordenação técnico-operacional é de responsabilidade da organizadora OPPUS CONCURSOS PÚBLICOS LTDA – EPP.