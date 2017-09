Tentativa de assalto a PM acaba com dois feridos na Zona da Mata

Uma tentativa de assalto a um policial militar de Pernambuco acabou em troca de tiros e com dois feridos. Mesmo baleado na frente de casa, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata do estado, o sargento conseguiu atingir um dos suspeitos.

O crime ocorreu na noite de terça-feira (29), no bairro da Redenção. Uma dupla pretendia levar a moto do policial. De acordo com a corporação, durante a ação, o PM reagiu ao assalto e atingiu no ombro um dos homens que participavam da investida. O militar levou um tiro na perna.

O sargento seguiu para o Hospital João Murilo, em Vitória. Segundo a PM, ele passa bem. O suspeito baleado, de acordo com informações da Delegacia de Vitória, está sob custódia no Hospital Getúlio Vargas (HGV), na Zona Oeste do Recife.