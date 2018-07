Tentativa de assalto ao Banco do Brasil em Aliança

A Polícia Militar registrou uma tentativa de arrombamento ao cofre do Banco do Brasil da cidade de Aliança. O fato aconteceu por volta das três horas da madrugada de hoje.

Segundo informações repassadas pela PM cerca de 15 homens fortemente armados, em três carros de placa e modelos não anotados, chegaram a agência que fica no Centro de Aliança. Usando dinamites explodiram a porta de vidro que dá acesso aos caixas eletrônico e a porta giratória do Banco e entraram até a área do cofre.

No momento da investida agentes do GATI realizavam uma ronda no Centro de Aliança cumprindo a Operação Madrugada Tranquila. Quando os assaltante observaram a chegada da polícia começaram a trocar tiros. A quadrilha conseguiu fugir e ninguém saiu ferido. Eles espalharam grampos até a BR408 na saída da cidade.

A Polícia continua fazendo buscas pela região a fim de localizar os suspeitos.

*Fotos/ Marília Martinelli