Tentativa de homicídio em Carpina

Eduardo Cardoso dos Santos, 32 anos, conhecido por “Suzana”, sofreu uma tentativa de homicídio quando estava bebendo no Bar do Puleiro, as margens da rodovia BR-408, no Bairro Novo, nesta quarta- feira (25).

Ele foi surpreendido por um homem que chegou ao local em uma motocicleta e ainda de capacete passou a efetuar os disparos de arma de fogo contra a vítima fugindo em seguida.

Eduardo Cardoso deu entrada na Unidade Mista de Saúde de Carpina e em seguida foi transferido para o Hospital da Restauração. Ele foi atingido no olho esquerdo.

Foram realizadas buscas na localidade, mas o acusado não foi localizado.