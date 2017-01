Tentativa de homicídio em Lagoa do Carro

A Polícia Militar registrou na noite desta quinta- feira (26) uma tentativa de homicídio contra Gilson Pereira Cardoso, na Rua José Sebastião de Limas, Loteamento

José Fernando Lobo, em Lagoa do Carro.

A vítima deu entrada no hospital local com perfurações no tórax e nas costas, provocadas por disparos de arma de fogo. Gilson Pereira foi transferido para uma unidade de saúde no Recife.

As circunstâncias do crime, motivação e autoria estão sob investigação da Delegacia de Polícia de Lagoa do Carro.