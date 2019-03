Termina na próxima sexta-feira (29) as inscrições para o programa Minha Casa Minha Vida, em Paudalho

Serão entregues à população 288 apartamentos do Residencial Guadalajara I, em um investimento de cerca de R$ 21 milhões. Cada prédio terá quatro andares e cada moradia será constituída de dois quartos, uma cozinha conjugada com área de serviço, um banheiro social e uma sala.



O residencial fica em Guadalajara, Paudalho, as margens da BR-408. Para se inscrever, o solicitante deve comprovar renda mensal bruta familiar de até R$1.800 e precisa também está inscrito no Cadastro Único. O candidato não pode ter sido beneficiado anteriormente em programa de habitação social do governo, nem possuir casa própria ou financiamento em qualquer unidade federal.

Documentos necessários

Na hora de realizar o processo, o candidato deve estar munido de RG, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento e comprovante de residência. Para portadores de deficiência é necessário apresentar o atestado. Todos os dados e a documentação dos candidatos inscritos serão enviados para a análise da Caixa Econômica Federal, a qual classificará os cadastros em incompatíveis, pendentes ou compatíveis – os que seguirão no processo de seleção. O resultado será divulgado no site da Prefeitura do Paudalho.

Guadalajara II

Além desse empreendimento, outro residencial, o Guadalajara II será erguido no Município. Serão mais 288 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, em um investimento de R$21 milhões, o que vai gerar 300 empregos diretos. Unindo esse residencial com o Guadalajara I, serão entregues 576 apartamentos.