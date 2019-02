Terraço Cultural da UCEA comemora aniversário do Jornal Voz do Planalto

A União Carpinense de Escritores e Artistas (UCEA) realiza na próxima sexta- feira (08) a primeira edição do Terraço Cultural de 2019. O encontro acontece na sede do Jornal Voz do Planalto, localizada a Rua Josefa Bione, N 140, Cajá- Carpina, a partir das 19hs. Na ocasião a instituição fará uma homenagem aos 19 anos de fundação do Voz do Planalto.

O Terraço Cultural é uma reunião com membros da instituição e outras pessoas convidadas e envolvidas com a cultura, como artistas, poetas, cantores, músicos, artesãos, escritores, atores, em fim. Na programação declamação de poesias, músicas, interpretações, amostra de artesanato, entre outras expressões artísticas. A proposta da iniciativa é apresentar ao público a produção cultural carpinense e possibilitar o intercâmbio das linguagens culturais.

O presidente do Jornal Voz do Planalto, Ramos Silva, agradece a homenagem. “Acompanhamos a trajetória da UCEA desde a sua fundação. Receber essa homenagem na comemoração dos 19 anos do Voz do Planalto é algo gratificante”.

O encontro é aberto ao público em geral que também pode interagir.