Terreno da rodoviária de Nazaré da Mata começa a receber as fundações de ferro

As obras do prédio que abrigará o novo Terminal Rodoviário de Nazaré da Mata seguem em ritmo acelerado. A construtora responsável iniciou nesta semana a instalação das estruturas de sustentação. A obra foi iniciada há 30 dias e recebe investimentos no valor de R$ 1.400.000,00. O prazo para conclusão é de 18 meses.

A nova Rodoviária está em construção no centro da cidade e terá uma estrutura moderna e de fácil acesso através de rampa.

De acordo com o Secretário de Infraestrutura, Obede Oliveira, na praça de alimentação da nova rodoviária haverá espaço para restaurantes e lanchonetes com deck externo e sanitários masculinos e femininos (inclusive para cadeirantes). “Nosso projeto também contempla uma área administrativa e exposições”, completou o secretário. A nova Rodoviária oferecerá 48 box para comercialização de produtos diversos, e plataforma para quatro ônibus do transporte coletivo urbano.