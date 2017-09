Ticuqueiros se apresenta em Serra Telhada

O Grupo Ticuqueiros, de Nazaré da Mata, se apresenta nesta quarta- feira (06), no Polo Cultura Viva 2017, no município de Serra Talhada, no Sertão. O festival também recebeu outras atrações da Mata Norte de Pernambuco, entre maracatus e orquestras de frevo.

Os shows acontecem na Praça Sérgio Magalhães e iniciaram desde o dia 28 de agosto e seguem até 08 de setembro, dentro da 227ª Festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira da cidade.

O evento é uma realização da Prefeitura de Serra Talhada com patrocínio do Ministério da Cultura e tem a produção de Afonso Oliveira em parceria com a Fundação de Cultura de Serra Talhada.

O nome Ticuqueiros é uma referência ao trabalhador rural, personagem característico na cultura musical da Mata Norte. A formação conta com Marquinhos Ralph – voz, sax e pífano; João Paulo Rosa – percussão e vocal; André Arcoverde – guitarra e vocal; Fábio Miranda (Pipa) – percussão; Álison Freitas: C.Baixo. A banda surgiu em 2001 do encontro desses jovens nas tradicionais escolas de música de Nazaré da Mata.

Confira a programação: