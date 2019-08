TIMBAÚBA// Coaf investirá R$ 11,5 milhões em usina. Produção será toda automatizada

Aporte foi anunciado ontem pelo presidente da usina, Alexandre Lima, durante 4º reunião anual com os cooperados da unidade em Timbaúba. O BNB, presente no local, homenageou a Coaf pelo impulso econômico na região ao injetar R$ 143 milhões com a sua produção na última safra

Nas próximas semanas, inicia a moagem de cana pelas usinas do estado. A expectativa da safra é positiva diante da boa estação chuvosa do ano. Na usina Coaf, antiga Cruangi em Timbaúba, reaberta desde 2015 devido a iniciativa de uma cooperativa de canavieiros locais (Coaf), a perspectiva é de crescimento. A previsão é moer 780 mil toneladas de cana, ante 627 mil da última safra, quando foi injetado R$ 143 milhões na economia da Zona da Mata Norte de Pernambuco. Esta iniciativa agroindustrial acaba de ser reconhecida pelo Banco do Nordeste. O BNB homenageou o empreendimento pelos feitos durante a 4º reunião anual dos cooperados, realizada no clube da usina nesta quinta-feira (1º).

Na ocasião, Alexandre Andrade Lima, presidente da Coaf, formada por 450 fornecedores de cana da região, entre pequenos, médios e grandes, anunciou um novo investimento na usina da ordem de R$ 11,5 milhões. Com recurso próprio, a cooperativa apostará na modernização do parque industrial da unidade. “A nossa produção de etanol passará a ser toda automatizada. Tudo mesmo. Da entrada a saída”, garantiu o gestor ao lado dos representantes do BNB, que lhe entregaram a placa da instituição bancária em homenagem pelos feitos já realizados em favor do desenvolvimento regional através do segmento canavieiro. A placa foi entregue por Elisabete Frente, da agência do BNB de Timbaúba

O secretário de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Aloísio Lessa, fez questão de participar do encontro, onde realçou o potencial da Coaf. “Era visível: sabíamos que os esforços de Alexandre, da diretoria e dos cooperados não seriam à toa”, frisou. A Coaf tem estimulado a cadeia produtiva canavieira não só do estado, com a manutenção de milhares de postos de trabalho, mas também contribuído com o setor dentro e fora de PE. A Cooperativa tem contribuído na melhora do preço e da qualidade da cana. No evento, Lima anunciou ainda a parceria com uma multinacional em irrigação para garantir a segurança hídrica e maior produtividade dos canaviais.

A Coaf, nas últimas três safras, tem sido destaque também no preço pago ao fornecedor de cana. É quem mais remunera dentre as usinas de PE. É detentora do título da maior ATR da cana (índice de preço e qualidade). Assim, produz um efeito positivo na remuneração da cana de outras usinas dentro e fora de PE. “Os preços pagos pela Coaf tem melhorado nos preços de usinas até daqui da Paraíba”, disse durante o encontro José Inácio, presidente da União Nordestina dos Produtores de Cana e da Associação Paraibana dos Plantadores de Cana (Asplan/PB).

Além de pagar melhor pela cada do fornecedor, a Coaf ainda remunera adicionalmente o seu cooperativado no final da moagem, a depender dos resultados produtivos e rendimento da usina. “Por sermos uma cooperativa, não visamos a acumulação de lucros, mas investimos em nosso empreendimento e dividimos o restante com nossos cooperados”, destaca Lima. Na última safra, por cada tonelada de cana fornecida, o produtor ganhou mais R$ 1. E, ontem, durante o encontro, foi entregue esta bonificação para mais cooperados que ainda não tinham recebido.