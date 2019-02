Timbaúba mantém a tradição e realiza carnaval multicultural

Pelo segundo ano consecutivo a cidade de Timbaúba realiza o “Carnaval da gente” com o incentivo a multiculturalidade e a tradição.

Os festejos iniciaram no último dia 09 de Fevereiro, Dia do Frevo, com um arrastão com passistas, participação de diversos blocos tradicionais e um orquestrão formado por quase 100 músicos de todas as orquestras do município.

Nesta quinta- feira (14), acontece a prévia dos bois. Um encontro com os tradicionais bois de buzina da cidade. Na ocasião, as agremiações se preparam para o tradicional concurso dos bois que acontece no domingo de carnaval (03 de março). Um total de 14 bois na cidade preservam a tradição dos antigos bois de buzina. É ofertado, através da Prefeitura de Timbaúba, uma premiação para os vencedores. O primeiro lugar garante R$1.000 e o segundo classificado R$ 500, 00. São avaliados por uma comissão vários critérios para a escolha dos vencedores.

No próximo domingo (17), a partir das 17hs, na Praça do Centenário, os foliões participam de mais um esquenta para o carnaval. Garantem a folia a Orquestra Euterpina e a participação de Janúbio, Amauri Dantas e Ricardo Alex.

No domingo (24), acontece o tradicional Baile Municipal, a partir das 17hs, na Praça do Centenário. Anteriormente o evento era privado e agora passa a ser em via pública, onde a praça se tornará em um grande salão de baile e a ser denominado de Baile Municipal Popular de Timbaúba. A proposta é dar acesso a todos os foliões da cidade. No evento acontece o concurso do Rei e Rainha do Carnaval, com premiação de R$1.000,00 para cada um dos vencedores (rei e rainha), desfile de fantasias e tributo ao homenageado do Carnaval da Gente 2019. A animação fica por conta da Orquestra Pé de Cará e com participação de Rogério Falcão, Kelly Rosa e Edson Alves.

Nos dias de Carnaval, a cidade conta ainda com o Polo das Marchinhas, Polo do Boi e em parceria com a FUNDARPE o Polo Multicultural.