Timbaúba promove coleta de doação de sangue em parceria com o Hemope

O município de Timbaúba, Zona da Mata Norte, recebe neste sábado (23) a coleta externa do Hemope. A equipe realizará atendimentos das 9h às 15h no Colégio Timbaubense que fica localizado na Avenida Ismael Gouveia, nº 75, no centro. A ação é parceria da Secretaria Municipal de Saúde e do Colégio Timbaubense com a instituição.

Para doar sangue, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos – neste último caso, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos -, pesar, no mínimo, 50kg, estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas), alimentado e apresentar documento original, com foto, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social). Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis e ambos devem estar munidos de documento com foto.