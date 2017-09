Timbaúba promove evento esportivo e socioambiental

No próximo dia 22 de outubro acontece o 2º Ecopedal de Timbaúba. Com 38 Km de trilha o passeio conta com café da manhã e credenciamento. Para dar suporte durante o percurso haverá uma equipe de Bombeiro Civil, segurança, ambulância, mecânico e carros e motos de apoio. Os participantes receberão um brinde e haverá ainda três pontos de hidratação.

As primeiras 500 inscrições terão direito ao brinde de participação. As inscrições seguem até o dia 10 de outubro e custam R$10,00 mais 1kg de alimento não perecível.