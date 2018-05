Tiroteio em festa deixa sete pessoas feridas em Feira Nova

Sete pessoas ficaram feridas durante perseguição a um detento em Feira Nova, no Agreste pernambucano, a 77 quilômetros do Recife, segundo a Polícia Militar. Ainda de acordo com os policiais, dois homens estavam em busca de um homem que cumpre prisão domiciliar e que fugiu para uma festa, onde as vítimas acabaram baleadas.

O crime ocorreu na noite de domingo (20). Segundo a 6ª Companhia de Polícia Militar (CPM), com sede em Limoeiro, também no Agreste, a perseguição começou às 22h, quando dois homens armados invadiram a casa do detento. Ele cumpria prisão domiciliar em Barra da Índia, na Zona Rural de Feira Nova.

A polícia informou que o detento conseguiu correr e se escondeu dentro de uma casa onde ocorria uma seresta. A dupla invadiu o local e realizou vários disparos com armas de fogo. Pelo menos sete pessoas foram atingidas, segundo a PM.

As vítimas foram socorridas pela polícia ao Hospital Regional de Limoeiro, sendo que cinco tiveram ferimentos leves e foram liberadas pouco depois. Duas delas foram transferidas para o Recife.

De acordo com a 6ª CPM, um dos homens foi beleado nos braços e está internado no Hospital Getúlio Vargas, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. O segundo foi levado o Hospital da Restauração, no Derby. Ele levou tiro de raspão na cabeça e o estado de saúde dele não é grave.

O nome do detento que foi alvo da perseguição não foi divulgado. Ele conseguiu fugir e ainda não foi localizado pela polícia. Os atiradores também não foram presos nem identificados.