Tons terrosos são tendências na composição dos looks

Descubra quais cores fazem parte da paleta e como combina-las

A tendência da moda está voltada à natureza, com tons de barro, terracota, areia, nuances de marrom, cáqui, caramelo, verde escuro, amarelo, mostarda e bege destinados a inspirar o seu guarda-roupa. Os tons terrosos são a opção perfeita para quem prefere cores mais neutras no visual, e quer dar uma variada no preto e branco. O diferencial são as texturas e padronagens.

Queridinha dos estilistas a terracota é uma cor que está em alta, assim como outros tons terrosos. Se aproxima do laranja, mas com uma tonalidade mais puxada para o marrom. A cor é elegante e versátil, coordena bem com outras cores e vai deixar o seu look muito mais charmoso nas quatro estações do ano. O motivo é a neutralidade da cor, bem mais leve do que o preto e mais discreto do que o branco. Independente da época, o terracota é uma posta para deixar o look lindo nas produções vibrantes e para quem já gosta do tom de laranja ou curte tons clássicos como o bege, usar essa cor e outros tons terrosos vai enriquecer ainda mais suas composições. O look total terracota também é muito estiloso.

Para o verão, opte por peças leves, como blusa, saia fluida e slip dress. Essa mesma composição pode ser usada no outono-inverno em um esquema de sobreposição. A cor terracota e suas variações favorecem muito essa proposta porque coordenam bem com outras sem muito esforço. Para o inverno, a dica é usar jaqueta de couro ou suede por cima, saias midis ou longas em tecido fluido, sempre combinando com o calçado que também pode acompanhar os tons terrosos, como o marrom, caramelo ou café, seja nas botinhas, coturnos ao mocassim. Essas combinações trazem mais sobriedade, sofisticação e elegância perfeita para esta temporada.

Para os tons terrosos a base da composição sempre é neutra. Um luxo é usar o preto ou branco, off-white e bege, para uma pegada mais sofisticada. Compor o visual com tons pastéis como azul, verde e rosa suaves associados aos tons terrosos trazem um visual mais romântico. Usar peças metalizadas, como o cobre ou o ouro velho, dá muita personalidade ao look.

Outra aposta é nas peças com o animal print, especialmente a estampa de oncinha, que já tende a ser em tons bem próximos às tonalidades terrosas, um motivo a mais para você investir nessa tendência. As nuances variam entre tom sobre tom, com preto e branco, com estampas ou jeans garante um visual versátil e elegante. A realidade é que os tons terrosos vieram para ficar e já fazem parte do guarda- roupa da mulher moderna.