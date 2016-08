Trabalhadores rurais do setor sucroalcooleiro definem pauta da Campanha Salarial deste ano

O Centro Social Euclides Nascimento, em Carpina, irá receber cerca de 350 trabalhadores e trabalhadoras do corte da cana e dirigentes sindicais da Zona da Mata de Pernambuco, durante a realização do 23º Congresso de Delegados/as Sindicais e do 1º Encontro de Assalariados/as Rurais da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Assalariados de Pernambuco (Fetaepe), realizados, neste final de semana, em parceria com a Fetape. Um momento de construir a pauta de reivindicações para a campanha salarial da categoria.

Para o início das atividades, esta prevista uma análise das conjunturas política e social, apresentadas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag); e econômica, que será feita pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Em seguida, os/as delegados/as irão trabalhar, em grupos, a proposta de Pauta da 37ª Campanha Salarial 2016/2017 que, no dia 11 de setembro, será discutida e aprovada durante as Assembleias Gerais realizadas nos mais de 50 Sindicatos dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais da região.

A Fetape e a Fetaepe avaliam que o cenário político é desafiador para classe trabalhadora, uma vez que vivemos um momento de ataque aos direitos trabalhistas conquistados com muita luta, ao longo dos 37 anos de Campanha Salarial dos Canavieiros e Canavieiras de Pernambuco.

Já do ponto de vista econômico, as duas Federações percebem que o setor sucroalcooleiro vive uma expectativa positiva para a safra 2016/2017, devido ao mercado mundial, com a previsão de aumento da exportação do açúcar e também por causa do preço desse produto que, segundo pesquisas, tem o valor da saca previsto para R$ 94, praticamente o dobro, se comparado à safra passada.

“Esperamos que as duas atividades sejam bastante participativas, pois estamos mantendo uma mobilização permanente em nossas bases, por meio de Patrulhas Rurais e reuniões com os assalariados e assalariadas rurais, em seus locais de trabalho”, afirma o diretor de Política Salarial da Fetape e presidente da Fetaepe, Gilvan Antunis.