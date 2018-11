Tracunhaém realiza a 19° edição do Tipoia Festival

A terra do artesanto de barro realiza no período de 12 a 18 de novembro a 19° edição do Tipoia Festival. Este ano o homenageado é Romildo Silva. A programação esta recheada da diversidade cultural pernambucana e intercâmbio com bandas de outros Estados.

Confira a programação:

>>> SEXTA – 16/11 – 18h • ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA BACAMARTEIROS MANDACARU DE ABREU E LIMA • Ó TEM SOM DE U! (recife) • COCO DE YLÚ (paudalho) • OS MAGNATAS DA BEIRA MAR (olinda) • KITANDA SYSTEM (olinda) • MARLEVOU (paulista) • COLETIVO BANCO ENCANTADO cavalo marinho (olinda) • DOM PESCOÇO (s.j.campos-sp) • COCO PANELA DE BARRO (tracunhaém) • ATROÇA (camaragibe) >>> SÁBADO – 17/11 – 19h • PALAFITA (jaboatão) • ZECA CIRANDEIRO (paudalho) • HOMENAGEM A ROMILDO SILVA sid3 + king dell + rubros e turvos • COCO DE RODA CANAVIAL (nazaré) • SCREAM (surubim) • DUELO DE MESTRES maracatu rural • HARD TRIO (guarabira-pb) • EDMILSON CIRANDEIRO (tracunhaém) • CAPIM SANTO (olinda) >>> DOMINGO – 18/11 – 14h • 8* ENCONTRO DE BATERISTAS DA MATA NORTE • BOI MIRIM DO TIPOIA • JOÃO NATUREZA (recife) • FANKANI GRUPO (olinda) • SID3 CONVIDA (tracunhaém) • BOI BRUCUTU (tracunhaém) • VATES E VIOLAS (recife) • ORQUESTRA NA PRESSãO (tracunhaém) • CAROL RIBEIRO (recife) • COCO SANTIAGO (recife) • MASSAPÊ (olinda)