Tráfico de drogas, posse de arma de fogo e receptação de veículo roubado em Macaparana

A averiguação de uma denúncia resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas, posse de arma de fogo e receptação de veículo roubado na tarde desta segunda- feira (18), na cidade de Macaparana.

Através de denúncia anônima os Policiais Militares realizaram uma vistoria no Bar do Vento, na comunidade de Chã de Relógio, na zona rural de Macaparana. Segundo informações da PM, a denúncia era de que no local existia um evento conhecido como “segunda sem lei”, havia um intenso tráfico de drogas e indivíduos armados.

No local foi realizada a revista em todos os presentes e após foi verificado no interior do estabelecimento dentro de uma caixa de mantimentos 11 big-big’s de maconha e dentro do fogão um revolver Cal. 38, com 05 munições intactas. Ao verificar os veículos localizaram uma moto motocicleta Honda Titan, placa PFW 4326, com restrição de roubo que o dono do estabelecimento assumiu ter comprado e outra motocicleta Honda BROSS, placa MOT 3924, abandonada, além da quantia de R$406, 00 em espécie.

Diante dos fatos o material apreendido e o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Plantão em Goiana para serem tomadas as devidas providências.