TRE-PE faz reunião em Paudalho para reforçar a Biometria

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco realizou na última quarta-feira (23), reunião para discutir a revisão biométrica em Paudalho. O TRE-PE foi representado pelo vice-presidente e corregedor, Stênio Neiva, acompanhado pelo assessor da Corregedoria, Orson Lemos.

O encontro também contou com a presença do prefeito do município, Marcelo Gouveia, do Juiz eleitoral, Guilherme Augusto Arzani, da chefe do cartório, Ludmila Barbosa Aroucha e dos servidores Lusineide Maria do Nascimento, Micelânia Maria de Lima e José Pablo Pacheco.

A reunião foi bastante produtiva e teve como objetivo traçar alternativas para estimular os eleitores do município a realizarem o recadastramento biométrico que teve início em 21/01/2019, e assim, atingir todo o eleitorado dentro do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral.

Na ocasião, ficou acertado entre os participantes, que será marcada uma audiência pública para reforçar a importância do recadastramento biométrico e a participação dos eleitores.

A Prefeitura garantiu que vai colaborar ainda mais no processo de revisão biométrica, providenciando o envio de mais servidores, a realização de mais divulgação e disponibilização de veículos para transporte dos eleitores até o Cartório Eleitoral.

O prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia aproveitou o momento do encontro e fez sua biometria. Logo após receber seu título, divulgou nas redes sociais da cidade como exemplo de boa prática.