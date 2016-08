TRE-PE já recebeu quase 500 queixas por propaganda irregular na internet

G1/ O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco(TRE-PE) recebeu, até esta segunda-feira (29), 481 denúncias de propaganda irregular desde o início das pré-campanhas, em junho. Segundo o presidente da Comissão de Propaganda Eleitoral, juiz Clicério Bezerra, a maioria delas se refere a anúncios publicados em redes sociais. “Quase 100% dizem respeito a postagens patrocinadas no Facebook”, disse.

Os posts patrocinados são as publicações pagas que podem aparecer para qualquer usuário e são direcionadas de acordo com a faixa etária, nível de renda e escolaridade, o que é proibido pela legislação eleitoral. Caso o candidato descumpra a determinação judicial, pode pagar uma multa que vai de R$ 5 mil a R$ 25 mil por propaganda.Além disso, o juiz disse que ainda houve uma denúncia de compra de votos e uma apreensão de material da campanha do prefeito Geraldo Julio (PSB), candidato à reeleição no Recife. “A de compra de voto não tinha maiores detalhes e mandamos para a Polícia Federal investigar.

Já no último sábado [26 de agosto], foram apreendidos panfletos, cartazes e adesivos da campanha de Geraldo Julio que não tinham o nome da coligação (Frente Popular do Recife)”, contou.Outras práticas irregulares são o uso de telemarketing para pedir votos e de carros de som que causem poluição sonora, além dos ‘showmícios’, grandes eventos com apresentações de artistas que apoiam o candidato. Para prestar uma queixa, é preciso entrar em contato com o TRE por meio da plataforma ‘Denúncia Online’, disponível no site do tribunal.O eleitor deve clicar no banner com o nome do dispositivo localizado na página principal do portal.

Ao clicar na arte, o eleitor deve preencher um quadro com os dados pessoais, informar a cidade onde foi realizada a prática e descrever a prática irregular. A plataforma permite ainda que o denunciante anexe fotos e vídeos para comprovar a irregularidade.

O coordenador jurídico da campanha do prefeito Geraldo Julio, Carlos Neves, disse que só foram apreendidos um panfleto e um adesivo. “Todo o material está correto, só não tem o nome da coligação, mas tem todos os partidos. Foi só uma sobra de material. Apesar disso, a gente vai requerer a liberação só para mostrar que está tudo certo”, afirmou.