TRE segue com a revisão biométrica de eleitores na Mata Norte

Nas eleições gerais de 2018, todos os eleitores dos municípios de Carpina, Tracunhaém, Lagoa do Carro e Chã de Alegria, na Mata Norte de Pernambuco, serão identificados na urna por meio da impressão digital, no momento da votação. Isto será possível graças ao processo de revisão de eleitorado atualmente em andamento nas zonas eleitorais.

O Tribunal Regional Eleitoral realizou, durante o mês de Agosto, audiências públicas sobre biometria com o objetivo de divulgar e tirar dúvidas da comunidade em geral sobre a revisão biométrica e mobilizar as autoridades e gestores públicos para que a meta no prazo estabelecido seja alcançada.

Consequências- Deve comparecer à revisão do eleitorado com cadastramento biométrico todos os eleitores inscritos nas zonas abrangidas pela revisão com biometria, definidos pelo TRE/PE, inclusive os maiores de 70 anos e menores de 18, que desejarem continuar votando. A revisão do título de eleitor com coleta biométrica é feita de forma gratuita. Quem não fizer o recadastramento poderá sofrer restrições no CPF, perder benefícios de programas sociais como o Bolsa Família, deixar de obter matrículas em instituições de ensino, ser impedido de tomar posse em cargo público, deixar de obter ou renovar passaportes, entre outros impedimentos.

Prazos- O prazo para a coleta biométrica se encerra no dia 1º de Dezembro em Chã de Alegria e no dia 14 de Dezembro deste ano, em Tracunhaém. Em Lagoa do Carro o vencimento é até o dia 26 de Janeiro de 2017 e no dia 27 de Março em Carpina.

Agendamento- Para o cadastramento o eleitor deve apresentar o título de eleitor (se houver); o comprovante de domicílio (original) do município respectivo: conta de água, luz, telefone, cartão de crédito, contrato de aluguel, dentre outros possíveis a critério do juiz eleitoral; um documento de identificação oficial (original): carteira de identidade (RG); certidão de nascimento ou casamento; carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, ou controladores do exercício profissional ou carteira de trabalho e previdência social (CTPS). Os homens que já possuem 18 anos ou que o completarão até o final de 2017 e que forem tirar o título pela primeira vez deverão apresentar o certificado de apresentação ao serviço militar.

O agendamento pode ser realizado através do site do Tribunal Regional Eleitoral, no link http://www.tre-pe.jus.br/eleitor/biometria-2017-2018. O usuário fornece os dados pessoais como nome, CPF ou Título, telefone e escolhe o dia e horário para o atendimento.

Locais-

Os eleitores de Tracunhaém devem procurar o Cartório da 23ª Zona Eleitoral, na Rua Sete de Setembro, 136 – Centro, de Nazaré da Mata.Telefones: (81) 3194-9023 / 3194-9723 / 3633.4844.

O Cartório da 21ª Zona Eleitoral, localizado a Av. Rui Barbosa, 249 – Centro de Glória do Goitá, atende os eleitores de Chã de Alegria. Informações pelos números (81) 3194-9021 / 3194-9721 / 3658.1934.

O Cartório da 20ª Zona Eleitoral compreende os eleitores de Carpina e de Lagoa do Carro e funciona a Rua Jornal Voz do Planalto, s/n, no Bairro de Santa Cruz. Telefones: (81) 3194-9020 / 3194-9720 / 3622.4003.