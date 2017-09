Três homens são assassinados em Itambé

O final de semana foi violento no município de Itambé. Três homens foram executados, por volta das duas horas da manhã do último sábado (02), entre os bairros Luiz Gonzaga e Francisco Cordeiro.

A polícia Civil está investigando se há ligação entre os crimes, pois os crimes aconteceram com as mesmas características e a cerca de 500 metros um do outro em um intervalo muito curto.

Os autores do crime foram até as residências das vítimas, chamaram pelo nome e quando os eles atendiam eram brutamente assassinadas. Os disparos foram na cabeça e no peito das vítimas.

O primeiro homicídio foi na casa de Severino de Lima Filho, conhecido por “Biu” e apontado como um dos líderes do tráfico de drogas em Itambé e já tinha passagem na polícia por homicídios. Em seguida foram mortos José Leonardo dos Santos e José Paulo Benedito dos Santos. Eles não tinham antecedentes criminais e a polícia investiga se os mesmos tinham alguma ligação com a primeira vítima.

O inquérito policial está sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Itambé.