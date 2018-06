Três pessoas morreram vítimas de disparos de armas de fogo em frente a uma escola

Três pessoas morreram vítimas de disparos de armas de fogo nesta segunda-feira (4), no município de Escada, na Zona da Mata de Pernambuco. As vítimas foram uma criança de sete anos, um adolescente de 16 anos e um homem de 20 anos, todos baleados em frente a uma escola particular na Rua João Spineli, no bairro de Nova Escada.