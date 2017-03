Três são baleados em tentativa de assalto em Aliança

Três homens ficaram gravemente feridos após uma tentativa de assalto na tarde desta quinta- feira (09), na Comunidade de Trigueiros, em Aliança.

Eles estavam em um veículo quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto. O motorista acelerou o carro na tentativa de fugir, mas eles acabaram sendo alvejados pelos acusados, que fugiram em seguida sem serem identificados.

Daniel Evaristo da Silva foi atingido por dois disparos na cabeça, Salatiel Ferreira de Mendonça foi alvejado por dois disparos no braço esquerdo e outro nas costas e Dijalma Barbosa dos Santos, foi ferido com um disparo nas costas. Os três foram encaminhados ao Hospital da Restauração, no Recife.

A Polícia Militar fez vistorias na área, mas sem êxito. O caso será investigado pela DP de Aliança.