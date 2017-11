Trio que fazia arrastões em cidades do Agreste é preso em Limoeiro

Três homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar acusados de cometerem um arrastão no município de Feira Nova, Agreste de Pernambuco. O trio formado por Dayvson José Santana de Freitas, 25 anos, Caliston Vieira do Carmo, 36, e Adriano da Silva Ferreira, 19, foi capturado após a perseguição policial que terminou na cidade de Limoeiro, também no Agreste.

O caso aconteceu na última terça-feira (21) e com eles foram encontrados aparelhos celulares, além de uma imitação de arma de fogo que usavam durante os crimes. Os três foram encaminhados para a delegacia da cidade de Limoeiro e apresentados na audiência de custódia na quarta-feira (22).

De acordo com a PM, o trio é acusado de cometer uma série de assaltos em Feira Nova, e também de fazer um arrastão na cidade de Paudalho que ocorreu na noite da segunda-feira (20), deixando um homem de 58 anos baleado na região da cabeça.

Relembre o caso

Israel Miguel da Silva, 58 anos, estava em um culto na igreja quando foi baleado no maxilar. O disparo de arma de fogo veio do lado de fora da igreja, nas proximidades da Escola Herculano Bandeira, no centro de Paudalho, onde os bandidos assaltavam um taxista.

Os assaltantes conseguiram pegar o veículo, mesmo assim efetuaram um disparo, mas o tiro não atingiu a vítima do assalto, invadindo a área interna da igreja e ferindo o fiel. Israel foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Paudalho onde recebeu os primeiros atendimentos. Ele precisou ser transferido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, sendo submetido a uma cirurgia, mas já se recupera em casa.

*JC Online