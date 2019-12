TURISMO/ Caruaru “dá gosto da gente vê”

Por Paulo Ferreira

A arte, a indústria, o comércio, a natureza, a cultura e sua gente se uniram para fazer de Caruaru, no agreste pernambucano, um dos maiores centros econômicos e turísticos do Nordeste. A cidade atrai visitantes e turistas do Brasil e do exterior. Entre outras atrações, oferece o lazer contemplativo de suas reservas ecológicas com formações rochosas, mirantes, trilhas, grutas, fontes minerais, rios, riachos e açudes, em belas fazendas e sítios que incrementam o turismo rural.

O cantor Luiz Gonzaga confundiu-se ao dizer que apenas a feira de Caruaru dá gosto de vê. A própria cidade e tudo nela é apreciável. O seu artesanato tem traços marcantes de uma vida cheia de criatividade, cores e bom humor. A arte figurativa é inspirada no cotidiano rural e urbano, com bonecos inspirados em personagens do folclore e da vida nordestina. São trabalhos em barro, caprichados nos menores detalhes, arti gos em couro e madeira, em alto e baixo relevo. Objetos de palha como bolsas, peneiras e utilitários produzidos em zinco, ferro e aço são vendidos em lojas e feiras.

A gastronomia é extremamente saborosa e pega o visitante pelo estômago: diversos tipos de doces, pães, bolos, biscoitos, queijos, frutas e sucos regionais. Pratos à base de carne de bode, arrumadinho de charque, rabada, feijão verde, “carne de sol”, buchada, galinha à cabidela.

A arte e a cultura são representatividades de Caruaru, cujo nome originou-se de um quilombo: Karuru. Situa-se a cerca de 600 metros de altitude. Por sua importância econômica, é conhecida como a capital do agreste e, pela cultura, “a capital do forró”. É a segunda cidade mais populosa de Pernambuco.

Principais atrações – A Praça Deputado Henrique Pinto, com a catedral de Nossa Senhora das Dores, o palácio episcopal e a igreja de Nossa Senhora da Conceição, do século XIII, são alguns dos monumentos mais atrativos. Parque Treze de Maio com a feira livre, declarada pelo IPHAN “Patrimônio Cultural Brasileiro”, feiras de artesanato, Museu do Cordel, Memorial Fábrica de Caruá. O Alto do Moura, onde se encontra a comunidade de artesãos considerada pela Unesco como o Maior Centro de Artes figurativas das Américas. Ali, se encontram a Casa Museu Mestre Vitalino e a Casa Museu Mestre Galdino, Associação dos Bacamarteiros de Caruaru e a Casa de Cultura Tancredo Neves. Pavilhão de Feiras e Expansões, Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, principal polo de animação dos festejos juninos; Museu do Barro, Museu Luiz Gonzaga, Museu de Caruaru, Autódromo Airton Sena, Pedra das Torres, Serra dos Cavalos com altitude de 900 metros, com reserva ecológica de mata atlântica. Diversos parques ecológicos, com lazer e prática esportiva, além de outros atrativos do turismo ecológico espalhados pelo município. O evento conhecido como o maior e melhor São João do Mundo atrai, nos meses de maio e junho, milhares de turista.