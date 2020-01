TURISMO// “Pernambuco é um céu aberto”

Por Paulo Ferreira

Nos fins de 1859, na celebre visita do imperador Dom Pedro II a Pernambuco, ele exclamou, encantado com as belezas naturais do lugar,: “Pernambuco é um céu aberto!”. Esta frase, anotada pelos cronistas, não foi dita à toa e mostra o quanto Pernambuco é um lugar privilegiado. Coração da cultura nordestina, o Estado tem na diversidade de suas atrações, que impressionam turistas do mundo inteiro, de belas praias à riqueza cultural e gastronômica.

Ele oferece grande variedade de espaços naturais, como as paradisíacas praias do arquipélago de Fernando de Noronha, do balneário de Porto de Galinhas, Maria Farinha e dos Carneiros. No Interior, cidades turísticas repletas da História da civilização da cana-de-açúcar e da colonização portuguesa, da deliciosa culinária rural e de ricas manifestações folclóricas convidam os turistas.

Por todo o Estado circulam turistas de diferentes nacionalidades, incentivados pela sua movimentada agenda de eventos, como o carnaval do Recife/Olinda, as festas de São João de Caruaru e Gravatá e a emocionante Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Pernambuco tem excelente infraestrutura turística com hotéis e resorts de boa qualidade espalhados em várias cidades do litoral ao Sertão. O Aeroporto dos Guararapes, no bairro de Boa Viagem, é um dos portões de entrada para turistas estrangeiros vindo da Europa.

Os museus Do Cais ao Sertão e o Instituto Ricardo Brennand, assim como o aeroporto, são classificados como um dos melhores do mundo. A História do Brasil pode ser revivida pelas diversas regiões do Estado. No Recife e Olinda, ela é contada através de antigas construções, igrejas seculares e em ruas estreitas repletas de mistérios. No Recife, o toque romântico fica por conta de suas diversas pontes e canais localizados por toda a cidade, que lembram velhas cidades européias, como Veneza, na Itália. O Recife foi construído entre ilhas, os rios Capibaribe e Beberibe e o mar. Isso é um dos charmes da capital pernambucana. Olinda, admirada por sua arquitetura colonial, é Patrimônio Cultural da Humanidade e tem como toque especial a sua produção artístico-cultural. O seu sítio histórico, inclusive lembra Lisboa.



Sabores e artes – O artesanato pernambucano é de qualidade, diversificado e peculiar a cada região e sua gastronomia, extremamente saborosa. Outro ponto de destaque é a gentileza dos pernambucanos. Cada região do Estado tem sua cultura, sabor e arte próprias. A região metropolitana tem cidades que conquistam os turistas facilmente, a exemplo de Jaboatão dos Guararapes, Abreu e Lima, Paulista, Goiana.

A Zona da Mata tem trechos de Mata Atlântica preservados, clima ameno e biodiversidade interessante.

O Agreste é polo gastronômico, comercial e de artesanato de qualidade que atrai gente do Estado e de outros lugares do País. A região ainda tem cidades com o agradável clima de montanha: Garanhuns, Gravatá, Bonito, Triunfo. O Sertão é sujeito à seca, mas tem o Vale do São Francisco, cujos projetos de irrigação garantem o desenvolvimento da fruticultura e vitivinicultura, que movimentam o turismo e a economia da região.

Todas as modalidades de turismo cabem dentro de Pernambuco, do turismo de aventuras, ecológico, rural, religioso, ao cultural. Belas praias de norte a sul de águas calmas ou cristalinas para turistas que gostam de surfar, mergulhar ou apenas nadar. Os amantes da natureza têm belezas incontáveis.

O litoral oferece suas praias e, em muitos municípios do interior do Estado o visitante tem a oportunidade de conhecer cenários bucólicos e desfrutar de banhos de cachoeiras, piscinas naturais e saborear uma culinária típica da região canavieira. De quebra, ainda se pode praticar esportes radicais (rapel, trekking, canoagem, tirolesa e casting).

O turismo rural é uma viagem no tempo para um dos períodos mais prósperos da economia pernambucana: o ciclo do açúcar.