TURISMO// São Severino de Paudalho é grande centro de romaria

Fé, cultura popular, turismo, história, artesanato e negócios no antigo Engenho Ramos

Paulo Ferreira

São Severino do Ramos, em Paudalho, na Mata Norte, é considerado o terceiro maior local de romaria do Brasil. Paudalho, que recentemente recebeu o título de “Capital Estadual da Romaria”, tornou-se destaque no turismo religioso. São Severino fica localizado a três quilômetros da cidade, onde se encontra a igreja de Nossa Senhora da Luz.

No lugar funcionou o Engenho Ramos, hoje em ruínas. Diariamente, e principalmente aos domingos, centenas de romeiros de várias partes do Nordeste visitam o local, pagando promessas, realizando pedidos de intercessão do santo, em busca de solução divina para seus problemas. Os devotos chegam a pé, de carros pau-de-arara, ônibus, motos, a cavalo, bicicletas. O lugar é místico e bucólico. A igreja é singela e comovente. O altar principal mostra a imagem de uma santa segurando uma lâmpada iluminada. No altar lateral, à esquerda, encontra-se a imagem do tamanho de um homem, vestido de roupas de um centurião romano, de elmo e espada. Mas jaz sobre um ataúde de zinco. É o considerado milagroso São Severino.

Alguns romeiros ficam de joelhos e em estado de êxtase de diante do altar, outros tiram fotografias, rezam, emocionam-se. Conversando-se com os romeiros, se percebe que são pessoas humildes, cheios de fé e esperança, sem esclarecimentos bíblicos, repletos de problemas sociais e de saúde. Buscam no mártir militar o alívio de suas dores.

O zelador da igreja, Pedro Luiz dos Santos, afirmou que o fenômeno da fé em São Severino é inexplicável e, em sua maioria, os devotos são os mesmos de padre Cícero e Frei Damião. Ele é devoto e já foi “curado de um câncer de cirrose hepática por São Severino”. A comerciante de artigos religiosos Maria José Alves contou que os romeiros também vêm de outros estados brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. De sua barraca, ela vê e acompanha as atitudes dos devotos. “Certa vez um grupo deles chegou à igreja carregando um caixão de defunto, como seguindo um enterro. Em frente do altar do santo, baixaram o caixão e, como que ressuscitado, um homem vestido com mortalha saiu de dentro. Já vi muitas coisas estranhas por aqui”, revelou.

No entorno da igreja há barracas com vários tipos de mercadorias, artigos religiosos e gêneros alimentícios, além de lanchonetes e bares. Vende-se de tudo. Há até comerciantes estrangeiros, como africanos e asiáticos no local. Há o museu dos ex-votos, cemitério e gruta da “água milagrosa” (a qual me avisaram que há ladrões no caminho). De diversos bares e carros de som espalhados pelo parque, ouve-se músicas de todos os gostos e som alto: forrós, fanks, bregas, religiosas. Famílias inteiras fazem piqueniques. Respira-se um ar de fé, cultura popular e mistério. Enquanto muitos fazem orações, outros se divertem. Mistura-se o profano e o religioso no lugar.

Potencial turístico – De acordo com alguns romeiros entrevistados, a maior afluência de devotos acontece entre os meses de outubro a abril (eles consideram o Domingo de Ramos como o dia de São Severino). Nesses meses fazem homenagens ao santo, milhares de romeiros visitam o local e comerciantes de todo o Brasil vêm negociar. Consta na autobiografia de Gilberto Freyre, que o escritor e sociólogo “passou bons tempos” nos períodos de férias da sua infância e adolescência no Engenho Ramos. O turista que for ao local vai se encantar, não apenas com os relatos de fé e pagas de promessas, há lendas, histórias, crenças religiosas e tradições. O caminho até São Severino é cercado por canaviais e ruínas de antigos engenhos e capelas, a exemplo da igreja de São Francisco, do engenho e igreja de São Bernardo e dos engenhos Livramento e Butanha. Nesse caminho, conforme o livro “Paudalho, Terra dos Engenhos”, um padre foi emboscado e morto à bala, quando se dirigia a cavalo para rezar uma missa. O fato, inclusive, consta nos arquivos criminais do município. Bem próximo à igreja, o Rio Capibaribe banha as terras do Engenho Ramos, e uma ponte liga o histórico caminho ao templo.

O martírio do santo – A capela de Nossa Senhora da Luz foi erguida no século 17. Pesquisa da arquidiocese de Olinda e Recife revela que existem 13 santos como o nome Severino. Entre eles, um que foi soldado romano. Este é o que o povo venera no antigo engenho. A lenda diz que o soldado Severino, à época do imperador Diocleciano Hércules, nos anos de 286 a 305 d.C, recusou-se a perseguir os cristãos e por reprovar o culto aos deuses pagãos, foi morto a flechadas no ano 304 d.C. O culto ao santo iniciou-se quando o banguê funcionava. A imagem foi trazida de Roma por um filho dos proprietários, que era sacerdote. O compadecimento pela morte do santo levou diversos fiéis à capela. O relato de milagres tornou o lugar místico e traiu os romeiros. Assim começou a veneração ao mártir, que atravessou os mares e veio impressionar a boa gente nordestina