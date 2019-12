UCEA publica 3ª coletânea em Carpina

A União Carpinense de Escritores e Artistas (UCEA ) publica na próxima sexta- feira (20) a 3ª edição da Coletânea UCEA em Prosa e Verso. O evento acontece no salão paroquial da Matriz de São José, a partir das 19hs. Na programação estão previstos recital, autógrafos, música ao vivo e um coquetel.

Participam dessa coletânea 16 escritores: Anderson Gabriel da Silva, Djair Antônio do Nascimento, Edite Marinho dos Santos, Elias Gonçalves do Nascimento, Emerita Veríssimo, Ismael Gaião da Costa, Iury Vinícius Rêgo Freitas, Ivaldo Batista, Luiz de França do Nascimento, Margarida Maria de Barros Freitas, Maria Verônica Mendonça Guimarães, Paulo Fernando Firmino Pinto, Sandra Lúcia Albuquerque de Almeida Aguiar, Sílvia Celeste de Albuquerque Barros.

Atuação– A UCEA tem 17 anos de atuação. Uma de suas atividades que vem ganhando proporção e fortalecendo a instituição é o Terraço Cultural. Consiste em uma reunião com membros da instituição e outras pessoas convidadas e envolvidas com a cultura, como artistas, poetas, cantores, músicos, artesãos, escritores, atores, em fim. Na programação declamação de poesias, músicas, interpretações, amostra de artesanato, entre outras expressões artísticas. A proposta da iniciativa é apresentar ao público a produção cultural carpinense e possibilitar o intercâmbio das linguagens culturais.